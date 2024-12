Ilrestodelcarlino.it - Il delitto del Big Town, la moglie dell’imputato: “Così nascosi il coltello”

Ferrara, 6 dicembre 2024 – I dipendenti che si licenziano in massa per paura delle minacce ricevute, le chat tra baristi e titolare in cui si parla della “gente pericolosa che ci siamo messi in casa” e unpassato di mano e nascosto dalladi uno degli imputati. Scampoli della lunga udienza del processo per l’omicidio di Davide Buzzi, tatuatore 43enne ucciso tra le mura del bar Bigdi via Bologna il primo settembre del 2023. Imputati davanti alla corte d’Assise per la morte di Buzzi e il tentato omicidio dell’amico della vittima, il 22enne Lorenzo Piccinini, sono Mauro Di Gaetano, 42enne titolare del locale, e il padre 70enne Giuseppe (difesi dagli avvocati Giulia Zerpelloni, Stefano Scafidi e Michele Ciaccia). Il dolore dellaL’udienza di ieri ha visto sfilare sei testimoni davanti all’Assise.