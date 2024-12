Lanazione.it - Empoli, aule gelate alle superiori. “In classe con il cappotto”. Gli studenti restano fuori

, 6 dicembre 2024 – L’inverno non è ancora ufficialmente iniziato e già in 5B si battono i denti. Tra i banchi, termometro alla mano, la temperatura oscilla tra un minimo di 14.9 gradi ad un massimo di 16. Siamo al liceo Pontormo, sede di via Raffaello Sanzio, e tutti gli anni, con l’arrivo dei primi freddi, è la stessa storia. Ci sono 3-4dell’edificio, con un impianto di riscaldamento concepito negli anni Settanta, che non si riescono proprio a riscaldare. “La nostra aula – spiega Costanza, studentessa di 5B – si trova in fondo al corridoio, esposta su un lato dove non batte mai il sole. Fa molto freddo, tanto che instiamo con il giubbotto indossato. Io ho il banco vicino alla porta e sono più riparata, ma chi è sotto le finestre raggela per i continui spifferi. Ci siamo pure ammalati.