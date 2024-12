Lapresse.it - Dl Ambiente, il Governo pone la fiducia alla Camera: il voto da martedì

Il, attraverso l’intervento in Aula del ministro dell’e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha posto la questione disul decreto, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico’. I voti, secondo quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo, sono attesiprossimo.numero 74 posta dalMeloniQuella postasul decretoè la 74esimachiesta dalMeloni nel corso di questa legislatura. Sono 44 quelle che l’esecutivo ha posto a Montecitorio e 30 quelle sin qui votate in Senato