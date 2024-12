Ilgiorno.it - Colpo in gioielleria: il titolare si distrae e la coppia fugge con un vassoio di 28 anelli

Milano, 6 dicembre 2024 – Quei due clienti distinti e vestiti di tutto punto non lo hanno minimamente insospettito. Appena ildellasi è allontanato per prendere qualcosa nel retro, la donna dellaha preso uncon 28e l'ha infilato sotto il cappotto, per poi uscire indisturbata in compagnia del complice. Bottino: 50mila euro. I finti clienti Nella tarda mattinata di giovedì 5 dicembre, un uomo e una donna, descritti come italiani, si sono presentati nel negozio “Il Gioiello di Pietra” di via Molino delle Armi, a due passi dalle Colonne di San Lorenzo. I due, fingendosi clienti, hanno iniziato a dare un'occhiata in giro, guardando i preziosi negli espositori dell'esercizio commerciale. Ilcinquantatreenne, per nulla insospettito dall'atteggiamento della, si è allontanato per pochi secondi.