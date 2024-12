Romadailynews.it - Cina: tassi incidenza, mortalita’ TBC scendono del 30% rispetto a 2012

Pechino, 06 dic – (Xinhua) – Ididella tubercolosi (TBC) insono scesi del 30%ai dati del, secondo il piano nazionale 2024-2030 per la prevenzione e il trattamento della TBC. Il Paese ha identificato e trattato con successo circa 7,85 milioni di casi di tubercolosi polmonare dal, mantenendo un tasso di successo nel trattamento superiore al 90% e un tasso direlativamente basso, si legge nel documento pubblicato ieri da nove dipartimenti tra cui l’Amministrazione nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie. Nonostante i progressi, la situazione rimane difficile, con circa il 10% delle contee e dei distretti urbani in tutta laancora considerati aree ad alta prevalenza, si legge nel documento. Quest’ultimo evidenzia una distribuzione disomogenea degli sforzi di prevenzione e controllo, la necessita’ di migliorare l’individuazione attiva e la gestione standardizzata dei pazienti, nonche’ la possibilita’ di potenziare le misure preventive e adottare nuove tecnologie.