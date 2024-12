Ilgiorno.it - Busto Arsizio, imbrattano i muri del centro storico e del municipio: denunciati due giovani

(Varese), 6 dicembre 2024 – A seguito di attività di indagine, la polizia diha denunciato due persone per aver imbrattato alcuni edifici delcittadino la sera di giovedì 14 novembre, tra cui anche il Palazzo sede del, rivolgendo frasi ingiuriose nei confronti del sindaco e delle forze dell’Ordine. L’indagine dei poliziotti del Commissariato è scattata a seguito della denuncia del primo cittadino di, presentata all’Autorità Giudiziaria. Alcune delle scritte, accompagnate dal simbolo dell’anarchia e anche da quello internazionale degli “squatters”, richiamavano le recriminazioni oggetto della protesta studentesca indetta sul territorio nazionale il 15 novembre. Nell’ambito della stessa mobilitazione studentesca anche nella Città diha avuto luogo un corteo, per le vie cittadine, organizzato dall’Unione degli Studenti e per tale iniziativa sono stati affissi il giorno precedente numerosi manifesti che annunciavano il corteo.