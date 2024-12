Tpi.it - Banca Ifis: i ricavi dello Sport System italiano salgono a 120 miliardi di euro

Il sostegno economico allogiovanileproduce un impatto sociale quattro volte superiore rispetto all’investimento erogato. È questo il risultato principale della misurazione d’impatto effettuata dasulle borse di studio destinate ai giovani atleti medagliati juniores del CONI. Laha rinnovato il proprio sostegno al progetto borse di studio per il quarto anno consecutivo, attraverso un contributo da centosessantamilache sarà distribuito in maniera uguale a tutti i medagliati azzurri juniores del 20241, portando così il suo contributo complessivo, dal 2021 a oggi, a seicentoquarantamila.Inoltre,ha presentato una nuova campagna pubblicitaria dedicata alla promozionegiovanile che sarà on air dal prossimo 15 dicembre.L’iniziativa è stata presentata questa mattina, a Roma, presso la Sala Giunta del CONI, alla presenza del Presidente del Comitato Olimpico Nazionale, Giovanni Malagò, e del Presidente di, Ernesto Fürstenberg Fassio.