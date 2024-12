Ilnapolista.it - Ancelotti: «Accetto le critiche di campo, non quelle sulla mia persona; ho sbagliato, ma non sono stupido»

Dopo il pareggio del Real Madrid contro l’Athletic Bilbao 1-1, i blancos dovranno affrontare il Girona in Liga. La conferenza stampa del tecnico Carlo: «ledi, nonmia; ho, ma non»Come sarà il match contro il Girona?«Complicato. Il Girona sta facendo bene. E’ in Champions League, gioca molto bene. Dobbiamo prendere la partita come un’opportunità».Sta ricevendo moltenell’ultimo periodo.«Mi sembra che sianoche devo accettare. La squadra non tira fuori il meglio e come sempre accade nel calcio, l’allenatore è il maggior responsabile. Detto questo, forse vi siete stancati di me. Io nonstanco. Non lo. Leaccettabili e lo capisco. A voltebenzina».Su Vinicius e Alaba:«Vinicius si è ripreso molto bene.