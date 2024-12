Oasport.it - A che ora parte Dorothea Wierer nella Sprint di Kontiolahti: programma esatto, n. di pettorale, tv

Leggi su Oasport.it

cercherà un pronto riscattodi, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. Sulle nevi della Finlandia l’azzurra dovrà lasciarsi alle spalle il pessimo risultato conseguitoshort individual di apertura e provare a essere grande protagonistagara che prevede un doppio passaggio al poligono (una serie a terra e una piedi, ogni errore viene punito con un giro di penalità).indosserà ilnumero 35, dunque scatterà alle ore 17:27 e 30 secondigara che prenderà il via alle ore 17.10 di sabato 7 dicembre. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist dellafemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon.