Tpi.it - X Factor 2024 Live streaming e diretta tv: dove vedere la finale

Leggi su Tpi.it

tv:la, Sky, Tv8, in chiaroQuesta sera, 5 dicembre, su Sky Uno e in chiaro inanche su Tv8 va in onda ladi X. Per la prima volta nella storia del programma ladel celebre talent musicale di Sky va in onda in esterna, per la precisione da Piazza del Plebiscito a Napoli. I concorrenti finalisti sono Les Votives, I Patagarri, Mimì e Lorenzo Salvetti, che si giocheranno la vittoria in. Eccointv e inladeidi X.In tvAppuntamento su Sky Uno questa sera, 5 dicembre, alle ore 21 su Sky Uno con ladelladi Xda piazza del Plebiscito a Napoli. Per l’occasione laviene trasmessa inanche in chiaro su Tv8, al tasto 8 del telecomando.