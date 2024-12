Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, Ahmad racconta la sua metamorfosi : "E’ cambiata la mentalità, ora siamo squadra"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ha la faccia di chi è atterrato finalmente sul pianeta Pesaro dopo essere stato sulla luna. Probabilmente, solo nelle ultime tre settimane Khalilha davvero compreso cosa serve allaperché il suo enorme talento non vada sprecato. "Forse quella con Cantù è stata la prima volta in cui si è vista una partita giocata da tutta lanel suo complesso - sottolinea- per cui è stata una grande vittoria e ora il nostro obiettivo è continuare su questa strada. Cos’è cambiato? La. E’ qui che abbiamo fatto il vero passo avanti, non abbiamo più giocato a compartimenti stagni ma come gruppo, sia in attacco che in difesa".si è dimostrato più umile di quel che il suo atteggiamento a volte dimostra: non se l’è presa quando Leka lo ha panchinato contro Cento, ha ascoltato i consigli e ne è uscito migliorato: "E’ vero, ho parlato molto con il coach alla fine di ogni allenamento perché ho giocato in tante altre leghe, mai in questa, ed in ogni campionato è necessario fare degli aggiustamenti per essere più efficaci; anche i video dopo le partite mi hanno aiutato a capire cosa potevo fare per essere migliore giorno dopo giorno".