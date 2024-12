Ilfattoquotidiano.it - Un masso gigante si stacca dalla montagna e schiaccia le auto in coda in autostrada: tre morti

Un boato improvviso, poi il terrore. Unenorme si ètoed è precipitato sull’strada,ndo un furgone fermo in. Tre persone, due uomini e una donna, perdono la vita in un istante. La tragedia si è consumata in Perù, sull’strada Central, nei pressi di Cacray, una zona nota per la sua pericolosità. Le immagini, ripresedashcam di un’in, mostrano la violenza dell’impatto: ilprecipita sulla carreggiata, colpendo in pieno il furgone endolo come una lattina.“È stato terribile”, ha raccontato un testimone: “Ilè arrivato all’improvviso, non c’è stato tempo di reagire”. Le tre vittime, di origine cinese, lavoravano per la società Jungle Fresh Organic SAC e si trovavano in zona per motivi di lavoro. “Erano persone oneste e laboriose”, ha dichiarato un loro collega.