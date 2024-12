Bergamonews.it - Truffa un’anziana con la tecnica del finto avvocato: condannato a 2 anni e 2 mesi

San Pellegrino Terme. È statoin abbreviato a 2e 2il napoletano di 52che lo scorso 21 novembre hatoa San Pellegrino Terme. E resterà in carcere, almeno fino al 18 dicembre, dato che il giudice ha chiesto di effettuare alcune verifiche. Vuole sapere se è vero che M.F. ha una compagna che vive a Roma, lavora e sarebbe disposta a ospitarlo mentre si trova agli arresti domiciliari.Nel frattempo l’uomo rimarrà in cella in via Gleno, dato che non ha fornito un domicilio e ha dichiarato di trascorrere le notti in un dormitorio di Napoli.Al giudice, nel corso dell’udienza di convalida, aveva raccontato di essere disperato e di essere stato assoldato da un’organizzazione a Napoli che si occupa di truffe in tutta Italia. Dalla Campania ci sono persone che telefonano agli anziani spacciandosi per finti carabinieri o finti avvocati, come è capitato alla 78enne di San Pellegrino.