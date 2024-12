Metropolitanmagazine.it - Su Tik Tok la tendenza va verso lo scioglimento del filler: che cos’è la ialuronidasi

Non sarà sicuramente passata inosservata ladi moltissime influencer e content creator di liberarsi delmigrato male. Così, in tantissime, da Nicole Pallado a Martina Russo, si sono recate presso centri specializzati per togliere il residuo di, subendo un drastico (almeno inizialmente) cambiamento, che nel giro di pochi giorni rende le labbra nuovamente naturali. Questa tecnica si chiama: ma come funziona e perché sta spopolando così tanto?Sciogliere il: come funziona laPrima di capire come si scioglie il, è bene capire come funziona queso trattamento. Ilconsiste nell’iniettare piccolissime dosi di acido ialuronico direttamente nel derma o nel tessuto sottocutaneo. Grazie a una una siringa dotata di un ago sottilissimo, si possono rimodellare tantissime parti del volto, ma anche del collo.