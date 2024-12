Oasport.it - Scherma, otto azzurre in tabellone nel GP di sciabola ad Orleans

Si è aperto adil primo Grand Prix didella stagione. Una giornata dedicata alle qualificazioni femminili per la prova individuale che si terrà sabato. Nessuna italiana era già qualificata tramite il ranking e sarannoleche prenderanno parte alprincipale.Dopo la fase a gironi a staccare il pass erano state Michela Landi, unica con sei vittorie e zero sconfitte, Giulia Arpino e Mariella Viale, entrambe con cinque successi ed un solo ko. Successivamente dagli assalti preliminari si sono qualificate Eloisa Passaro, Manuela Spica, Chiara Mormile, Alessia Di Carlo e Michela Battiston. Rimpianti per Claudia Rotili che è stata battuta all’ultima stoccata per 15-14 dalla tedesca Funke. Eliminazione anche Maria Clementina Polli, Carlotta Fusetti e Benedetta Fusetti.