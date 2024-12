Scherma Coppa del Mondo fioretto femminile | dieci azzurre al tabellone principale di Busan

Leggi su Sportface.it

Spedizione in doppia cifra per ledineldella tappa di, in Corea del Sud, delladel2024/25. Saranno infattilea salire sulla pedana della fase clou, al via dalle 01:00 di stanotte, orario italiano. Erano già qualificate per diritto di ranking Arianna Errigo, Martina Favaretto e Martina Batini. A loro si sono aggiunte subito, grazie ad un’ottima fase a gironi, Erica Cipressa (cinque vittorie e una sconfitta), Anna Cristino ed Elena Tangherlini (sei vittorie, nessuna sconfitta per entrambe). Grazie alpreliminare hanno staccato un “pass” per la giornata delanche Martina Sinigalia, Aurora Grandis, Irene Bertini e Matilde Molinari. Niente da fare invece per Camilla Mancini, sconfitta dalla francese Catarzi, mentre Francesca Palumbo si è fermata nel precedente turno preliminare.