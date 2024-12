Petrolio, Opec+ proroga di altri 3 mesi restrizioni all'offerta

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 5 dic. (askanews) – I paesi esportatori dino ancora una volta leche si autoimpongono per sostenere le quotazioni. Al vertice dell’Opec allargato in corso a Vienna è stata infatti decisa una nuovadi 3, riportano diversi media finanziari Usa citando delegati che hanno partecipato alle discussioni. Precedentemente diversi paesi dell’Opec, guidati dall’Arabia Saudita e dalla Russia, che non fa parte del cartello ma da anni collabora attivamente con i suoi componenti, avevano concordato di procedere ad un rialzo dell’offerta a partire da gennaio. Questo aumento al momento risulta rinviato ad aprile, peraltro con una portata più blanda di quanto precedentemente previsto. Il rinvio era ampiamente atteso. Forse anche per questo sono solo marginali, nell’immediato, le reazioni sui prezzi del