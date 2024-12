It.newsner.com - Pauline Potter chiamata donna più pesante del mondo: Eccola oggi

Nel 2012, quandosi è aggiudicata il titolo Guinness dipiùdel, pesava quanto un orso polare femmina adulto.Dopo essere stata nominata “più grassa del”, la 61enne star di “Vite Al Limite” di TLC si è trasformata in modo scioccante, lasciando i fan a bocca aperta per il suo nuovo aspetto.è diventata famosa nel 2011 quando si è guadagnata il Guinness World Record per essere lapiùdel, arrivando a pesare oltre 320 chilogrammi.All’epoca, lei e l’ex marito Alex tenevano in grande considerazione questo titolo.“Alex mi incoraggiava a mangiare tutto quello che volevo. Preparava enormi pasti a base di tacchino e patate arrosto e li metteva nel mio piatto”, ha detto ladell’uomo che ha sposato il giorno di San Valentino del 2003, meno di un anno dopo averlo conosciuto online.