Padova, busta con proiettili al legale di Turetta: disposta la sorveglianza. Gino Cecchettin: "Inconcepibile in una società civile"

Unacon treè stata consegnata giovedì aallo studio di Giovanni Caruso, avvocato e professore ordinario di Diritto penale all’università cittadina, difensore di Filippo, reo confesso del femminicidio della 22enne Giuliae per questo condannato all’ergastolo al termine del processo di primo grado. Una volta scoperto il contenuto dell’involucro, Caruso ha contattato la Questura che ha inviato sul posto personale della Squadra mobile, della Digos e della Polizia scientifica. Su segnalazione del questore, in serata il prefetto diha disposto un servizio di vigilanza a tutela del, che interesserà l’abitazione, lo studio e l’università. Il mattino successivo il professionista ha depositato denuncia contro ignoti.Nelle scorse settimane Caruso era stato criticato per la sua arringa in difesa di, mirata tra l’altro a fargli riconoscere le attenuanti generiche ed evitargli così il carcere a vita.