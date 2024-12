Lortica.it - Opocsoro

Eccoci al 5 dicembre, una giornata che promette di essere un perfetto mix di decisioni discutibili, drammi inutili e pianeti che fanno finta di avere un piano per voi. Non preoccupatevi: nessuno sa cosa sta facendo, nemmeno le stelle. Pronti a scoprire quanto poco l’universo si curi dei vostri problemi? ArieteOggi sei come un motore acceso senza freni. La tua energia travolge tutto, ma non aspettarti che gli altri stiano al passo. Prima di bruciare i ponti, ricordati che potresti averne bisogno. tipo tra 10 minuti. Toro Sei bloccato nella tua routine, ma continui a convincerti che è una scelta di stile. Peccato che anche il tuo gatto sembri annoiato dalla tua monotonia. Sorprendici: cambia almeno la marca del caffè. Gemelli La tua capacità di chiacchierare supera oggi qualsiasi limite immaginabile.