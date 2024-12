Agi.it - Operazione "Alto impatto", posti di blocco nelle vie dello spaccio al Quarticciolo

AGI - È in corso da questa mattina un servizio straordinario di controllo interforze "" nell'area urbana del Quarticciolo, alla periferia della Capitale. L'intervento, disposto con ordinanza del Questore di Roma Roberto Massucci - come deciso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Lamberto Giannini -, vede impegnati polizia di stato, Arma dei carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, personale della polizia locale di Roma Capitale e del 118. Lo scopo è prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e conseguente degrado urbano che incidono in maniera significativa sulla sicurezza reale e su quella percepita dai cittadini. Il blitz, si spiega, ha come obiettivo il ripristino della legalità nella zona.