Ilgiorno.it - Milano, due mondi separati da pochi chilometri: i giovani in centro vanno alla Scala, in periferia ai funerali di Ramy

– Setteseparano due. La città è la stessa, il giorno pure; da una parte c’è ladel Corvetto, dall’altra quella di piazza della. E il primo volto della metropoli, quello più periferico, si mostra in un altro luogo ancora: al cimitero di Bruzzano, dove si concentra il dolore. Lacrime al funerale diElgaml, il diciannovenne di Corvetto morto all’alba di domenica 24 novembre nello schianto del TMax, dove sedeva come passeggero, durante un inseguimento dei carabinieri per un alt non rispettato. L’ultimo commosso saluto al giovane egiziano va in scena nello stesso giorno in cui un testimone oculare, sentito dProcura, dichiara di aver assistito in diretta all’incidente e al “contatto” – fortuito e legatoconcitata dinamica degli ultimi istanti – tra lo scooter e la Giulietta del Radiomobile prima che entrambi uscissero in strada; aggiunge a verbale di aver girato un video che i militari gli avrebbero fatto cancellare.