L’enogastronomia attrae sempre più turisti

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia si confermapiù la terra del turismo enogastronomico, un settore che in larga parte sembra non conoscere crisi ed evidenzia ancora molte potenzialità inespresse. Basta infatti pensare che nei prossimi 5 anni l’enoturismo crescerà ad un tasso annuale del 13%, mentre quello culinario del +19% secondo il Grand View Research. Aumentano anche i viaggi dei “cheese lovers”, al +7% negli ultimi tre anni, scelti soprattutto dai giovanissimi tra i 18 e i 24 anni. A fare la parte del leone nei viaggi a tema “food” resta l’enoturismo, cresciuto del 18% nel 2023 per la parte relativa alla spesa media. Quasi l’80% delle prenotazioni avvengono online, mentre il 76% di chi si e` recato in cantina ha acquistato almeno una bottiglia di vino al termine della visita. Eppure, nonostante i numeri siano positivi, il comparto evidenzia ancora grandi opportunità di sviluppo.