Lanazione.it - Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa

Leggi su Lanazione.it

5 dicembre 2024 - Un'altra settimana accompagnata dalla musica scelta da Luca Demar, tra successi nuovi e riconferme. 1. Tananai – “Booster” Si torna adolescenti con questa ultima uscita di Tananai. “Booster” di Tananai racconta una storia d’amore piena di emozioni intense, tipiche dell’adolescenza, quando tutto sembra più grande e travolgente. Quando siamo adolescenti è sempre più facile dire: “Ti amo”. 2. Marco Mengoni – “ManDarE TuTto All'aRIA” Un vero e proprio regalo di Natale in anticipo, per tutti i fans di Marco Mengoni. Mandare tutto all’aria è proprio il titolo della nuova canzone di Marco Mengoni, che il pubblico ha già potuto ascoltare in parte in anteprima. Il brano è stato infatti la colonna sonora di una prova di improvvisazione di ballo durante una puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi.