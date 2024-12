Lavori sulle palazzine Ater di Fiumicino Di Genesio Paglica e Petrillo | Dimenticate quelle di via Porto di Claudio

Leggi su Ilfaroonline.it

, 5 dicembre 2024 – “Nei giorni scorsi sono partiti idi messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delleai civici 53 e 55 del Lungomare della Salute, finanziati con 70mila euro dalla Regione Lazio e sollecitati dal Comune di. Un intervento sicuramente necessario, ma che non può farci chiudere gli occhi su una verità inaccettabile: ancora una volta, questa amministrazione comunale sembra incapace di trattare i cittadini in modo equo”. Lo dichiarano in una nota stampa, Ezio DiPagliuca capogruppo del PD e Angelo, capogruppo Lista Civica Ezio Sindaco.“Infatti, – proseguomo – mentre l’assessore Angelo Caroccia si affretta a celebrare idellesul Lungomare, i cittadini delledi viadirestano prigionieri di un degrado che il Comune ha scelto di ignorare.