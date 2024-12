Sport.quotidiano.net - La nuova Fortitudo con gli occhi di Fantinelli: "Da Caja una scossa, abbiamo tanta fame"

Tre vittorie consecutive, il morale ritrovato e una condizione fisica che va migliorando. E’ unadecisa che si appresta ad affrontare nell’anticipo di sabato Piacenza. A tirare le somme dopo il ribaltone che ha portato al cambio di rotta dirigenziale, all’esonero di Devis Cagnardi e al ritorno di Attilioè uno dei protagonisti in campo, capitan Matteo. "Ci voleva,fatto una settimana che ci ha portato a vincere con Livorno, Avellino e Vigevano. Vincere aiuta, anche se non dobbiamo guardaci indietro, ma pensare a preparare la prossima sfida"., alti e bassi in questo inizio. "Finora è stato così. Non era facile risollevarsi dopo quattro sconfitte di fila. Ma ci siamo riusciti". Ripartiamo da Vigevano. "Campo difficile. Ci sono stati momenti di appannamento, era la terza partita della settimana e non c’era nulla di scontato".