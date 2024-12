James Gunn conferma di aver discusso di portare The Batman nel DCU; e condivide aggiornamenti su Lanterns

Leggi su Cinefilos.it

didiThenel; esuQuando i DC Studios sono stati fondati all’inizio del 2023, i fan sono rimasti sorpresi nell’apprendere che il franchise disarebbe continuato insieme a una nuova serie di avventure del Crociato incappucciato ambientate nel, che prenderà il via con The Brave and the Bold di Andy Muschietti.Adattando la serie die Robin di Grant Morrison e Frank Quitely, il film promette di essere molto diverso e si concentra su Bruce Wayne che addestra il figlio di 10 anni appena scoperto come sua spalla. Tuttavia, molti fan si sono chiesti perchénon abbia colto l’opportunità diildi Robert Pattinson nel.Tuttavia, ha senso che ci siano due franchise didiversi, soprattutto perché è difficile immaginare che Matt Reeves e Robert Pattinson si impegnino in qualsiasi cosa i DC Studios abbiano pianificato per l’eroe (un eventuale team-up con la Justice League, per esempio).