Napolipiu.com - Il Napoli vuole Dorgu, Corvino apre alla cessione: “In estate potrebbe partire”

Leggi su Napolipiu.com

Il Direttore Sportivo del Lecce si esprime sul futuro del talento danese, obiettivo degli azzurri per rinforzare la fascia.Ilsi muove sul mercato con obiettivi precisi: completare una rosa rimasta incompleta nella sessione estiva per due ruoli chiave, difensore centrale ed esterno. Tra i profili seguiti ddirigenza azzurra spicca il nome di Patrick, gioiello del Lecce che sta attirando l’attenzione di diversi club.A fare il punto sul futuro del talentuoso esterno danese è intervenuto il Direttore Sportivo dei salentini, Pantaleo, che in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha esaltato le qualità del giocatore: “è un potenziale campione. Anzi, correggo: è un campione. Può giocare quasi ovunque, esterno basso o alto, corre per tre e vede la porta, ha un motore che manca a chiunque altro”.