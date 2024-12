Il cognome famoso ma la nonna ancora di più Chi è Lucia nipote super vip d’Italia

Leggi su Caffeinamagazine.it

C’era anche lei al Ballo delle debuttanti di Parigi insieme ad Apple Martin, la figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin (l’abbiamo raccontato nell’articolo qui sotto). Diciotto anni compiuti da pochi mesi, anche questa meraviglia di ragazza ha unnoto ma più che altro una– da cui ha preso il secondo nome – famosa in tutto il mondo. E a lei ha chiesto consigli per prepararsi a quel giorno.“Sono grata di avere un esempio così a cui guardare. Il suo suggerimento più prezioso? Essere me stessa a qualsiasi prezzo”, ha spiegato al settimanale Chi.Sofia Ponti è ladella grande Sophia Loren. Nata dall’amore di Edoardo Ponti con la regista tv Sasha Alexander, è nata a Ginevra ma vive negli Usa, dove studia alla Brown University.Leggi anche: “Una bellezza disarmante, come quella dei genitori”.