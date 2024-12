Ilnapolista.it - Il “calcio dominante” di Lopetegui non funziona al West Ham: l’esonero è a un passo

Secondo quanto appreso da talkSport, Julianpotrebbe non arrivare al panettone. Per dirla in termini più nobili, “ilHam starebbe valutando la possibilità di esonerare l’allenatore“. La sconfitta per 3-1 contro il Leicester potrebbe essere la sua ultima partita sulla panchina inglese. Il Milan lo aveva cercato per prendere il posto di Pioli. Poi, la rivolta dell’ambiente rossonero, ha costretto la società a virare su Fonseca.Leggi anche: Ibrahimovic: «Abbiamo scelto Fonseca per portare un giocoe offensivo. Conte non era quello che cercavamo»ad undalalHamMa stando alle parole di Ibrahimovic, ancora prima dell’inizio della stagione, avevano scelto lo spagnolo per fare al Milan un “”. Lo stesso chiesto in seconda battuta a Fonseca.