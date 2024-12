Puntomagazine.it - I am anti-violence, a Napoli si sensibilizzano i giovani attraverso il cinema

Si parte con “Familia” e l’incontro con Francesco Di Leva. Progetto nell’ambito dei Bandi CIPSe Immagini per la scuolaIl progetto – che rientra nel bando scuole 2023 del Piano nazionale CIPS “e immagini per la scuola” promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito CIPS – prevederà laboratori di, proiezioni e incontri formativi finalizzati a sensibilizzare gli studenti sui fenomeni di violenza di genere nel mondole partendo da quelle fisiche fino a quelle digitali della cyberviolenza con un focus sull’intelligenza artificiale. Le attività, che coinvolgeranno complessivamente 240 studenti e 25 docenti, si pongono in continuità con il progetto con quelle realizzate nel 2023 nel progetto “L’Avatar – Esplorare il Metaverso con il” e vedono una rete territoriale composta dalle scuole I.