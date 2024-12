Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni puntata di stasera, 5 dicembre, su Canale 5: Kemal diviso tra Nihan e Tarik

Torna l’appuntamento serale conche – come di consuetudine – il giovedì raddoppia e va in onda sia in daytime che in prime time. Questa settimana la soap turca di5 ha addirittura fatto gli “straordinari” regalandoci due episodi in prima serata anche martedì. L’appuntamento di– giovedì 5– vedrà due episodi, che prenderanno il via alle 21:35 e ci terranno compagnia fino alle 23:28 circa. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.trame del 5tra due fuochiLedirivelano cheSoydere sarà letteralmentetra due fuochi: da una parte ci sarà l’amore che prova pere dall’altra l’affetto che nutre per il fratello. Quest’ultimo – sentendosi in colpa – vorrebbe chelo ripudiasse per poter tornare a guardarenegli occhi.