Cityrumors.it - Calcio sotto shock, rapito un giocatore: c’è un sospetto

Leggi su Cityrumors.it

Non è sicuramente un periodo fortunato per il mondo del pallone. Si sono perse le tracce di un calciatore e c’è preoccupazioneIl dramma Bove ha fatto il giro del mondo, ma c’è un’altra situazione che sta preoccupando tutti gli appassionati di pallone e non solo. C’è ansia per le sorti di un calciatore, di cui si sono perse le tracce oramai da diversi giorni. In un primo momento si era pensato anche ad un allontanamento volontario, ma le indagini hanno immediatamente smentito questa ipotesi confermano che si tratta di un rapimento.un: c’è un(Lapresse) – cityrumors.itGli inquirenti hanno une stanno indagando per cercare di risalire ai responsabili e individuare anche il luogo dove è tenuto il calciatore. Giorni di apprensioni per le sorti dele la speranza è che tutto si possa concludere con una buona notizia in davvero breve tempo.