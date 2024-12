Ilgiorno.it - Al via il corso della polizia contro le truffe

Leggi su Ilgiorno.it

Contrastare i raggiri ai danni di anziani e persone vulnerabili: è l’obiettivo del nuovo progettodi Stato, annunciato oggi dal commissariato di Legnano sotto la guidadirigente Ilenia Romano. Una campagna di sensibilizzazione che nasce in risposta all’aumento di denunce sue furti messi in atto da individui che si presentano come forze dell’ordine o tecnici, per introdursi nelle abitazioni e derubare le vittime. Il progetto, frutto di una collaborazione tra forze dell’ordine, enti locali e associazioni, mira a fornire strumenti concreti per riconoscere e prevenire le. Tra i partner coinvolti figurano Anaci,llo del Vicinato, Confcommercio, Famiglia Legnanese, il Collegio dei Capitani e delle Contrade, le Parrocchie di Legnano e Ualz oltre al prevostocittà, monsignor Angelo Cairati.