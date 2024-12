Ilgiorno.it - Adi Design Museum. Dov’erano i tram a cavallo ora c’è il verde sensoriale

Leggi su Ilgiorno.it

L’arpa metallica, il telefono senza fili, le colonnine che sprigionano aromi naturali: una serie di installazioni interattive riempiono piazza Compasso d’oro, uno spazio "" nascosto tra i palazzi di via Ceresio e via Bramante, a due passi dal Cimitero Monumentale. Qui un tempo c’era la stazione deidi Porta Volta, poi nel 1884 venne costruita la centrale elettrica Edison, che serviva ad alimentare le nuove linee tranviarie: un palazzo in stile liberty diventato poi sede dell’Adi, in un’opera di riconversione che conferisce alla piazza un carattere post-industriale. "È uno spazio che non ti aspetti, circondato da uffici, una palestra e un ristorante - racconta Greta Parrini, che lavora all’Adi - Qui ci vengono i visitatori del museo e i lavoratori in pausa pranzo, ma anche i residenti del quartiere".