A che ora inizia la finale di X Factor 2024 | l’orario d’inizio in tv

A che oraladi Xin tv, durata, quando finisceA che oraladi X, in diretta questa sera, 5 dicembre, da Piazza del Plebiscito a Napoli, e in tv su Tv8 e Sky Uno? Appuntamento in diretta dalle ore 21. Alla conduzione Giorgia. Per la prima volta nella storia del format lava in onda in diretta in esterna, da piazza del Plebiscito a Napoli.Sono quattro i cantanti che si sfideranno per la vittoria: Patagarri, Les Votives, Lorenzo Salvetti e Mimì. In giuria Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Achille Lauro e Manuel Agnelli sono gli unici con dei concorrenti, con Lauro che ne ha ben tre in squadra. Super ospiti dellasono Robbie Williams e Gigi D’Alessio. Appuntamento dunque in diretta questa sera, 5 dicembre, alle ore 21 su Sky Uno e anche in chiaro su Tv8.