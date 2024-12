Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate 9-13 Dicembre 2024: La Disavventura di Alice!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Unalda lunedì 9 a venerdì 13: Spavento per! Damiano arresta il colpevole.Unalesce con Vinicio vivendo un vero e proprio dramma! Nunzio e Rossella iniziano la loro vita a Madrid! Damiano ed Eugenio uniscono le loro forze per acciuffare il vero aggressore di don Antoine! Manuela incassa una cocente delusione!Disavventure, svolte, delusioni ma anche tanti momenti carichi di emozione! LeUnal, sulladellein onda da lunedì 9a venerdì 13, preannunciano appuntamenti tutti da seguire! Gli spoiler svelano che dopo essere nuovamente rientrata a Napoli,uscirà con Vinicio, finendo per vivere una vera e propriache porterà Roberto e Marina ad intervenire nella faccenda per portare ordine nella vita della ragazza! Ripreso lo stage in Radio, la Pergolesi si ritroverà poi alle prese con nuovi importanti contrasti con Micaela Cirillo che non esiterà a darle una bella lezione! Nel frattempo, Viola esorterà Damiano a chiedere risorse a Nicotera per risolvere il caso legato all’aggressione di don Antoine.