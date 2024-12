Movieplayer.it - Superman, James Gunn svela se la Justice League esiste già nel nuovo DC Universe

Leggi su Movieplayer.it

Il regista ha fatto riferimento al super team della DC che nel vecchio universo condiviso di Zack Snyder aveva avuto un ruolo centrale Lariunisce i più grandi supereroi del mondo:, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Martian Manhunter, Flash e Lanterna Verde. Ma nelDCguidato da, che si appresta a debuttare questo dicembre con Creature Commandos, prima del film didella prossima estate, molti di questi personaggi non hanno ancora il volto di un attore a loro associato. Sebbene Creature Commandos sia tecnicamente l'inizio di uncanone, riprenderà alcuni eventi del precedente universo cinematografico noto come DC Extended, tra cui la morte di Rick Flag (Joel Kinnaman) nel film diretto da, The .