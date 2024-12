Lanazione.it - Sacra rappresentazione. Tutte le date per ammirarla

Un magico presepe in un luogo magico, un colle che domina Montevarchi. A partire dall’8 dicembre sarà di nuovo in funzione, per tutto il periodo natalizio, a Montevarchi, il presepe meccanico dei Frati Cappuccini, che dopo un lungo periodo di assenza, è stato riattivato da alcuni anni, grazie al lavoro di un gruppo di volontari, capitanati dal dottor Carlo Borghi. Un lavoro certosino, che ha consentito di riportare in auge una antica e bella tradizione. Il Presepe, davvero suggestivo, è collocato nel suo luogo originario, la Chiesa dei Cappuccini, da sempre uno dei simboli della città. Ecco gli orari per la visita del presepe: prefestivo, dalle 15 alle 18 - festivo, dalle 10 alle 12 (pausa pranzo) e pomeriggio dalle 15 alle 18. Quando non c’è la santa messa la mentina la chiesa rimane aperta solo il pomeriggio 15 alle 18.