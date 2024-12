Secoloditalia.it - “Progettavano attentati anche contro Meloni”: arrestati 12 neonazisti della Werwolf Division

Leggi su Secoloditalia.it

Miravano al sovvertimento dell’attuale ordinamento per “l’instaurazione di uno Stato etico e autoritario incentrato sulla ‘razza ariana'”,con il progetto di azioni violente nei confronti di alte cariche delle istituzioni, tra cui la premier Giorgiai membri dell’associazione neonazista “”. È ciò che hanno riscontrato la Direzione Nazionale Antimafia e le Direzioni Distrettuali Antiterrorismo delle ProcureRepubblica di Bologna e Napoli durante le indagini che hanno condotto all’arresto di 12 persone in tutta Italia. In totale sono 25 gli individui indagati, di età compresa tra i 19 e i 76 anni, alcuni dei quali già sottoposti a perquisizione dalle Digos di Bologna e Napoli nel maggio 2023.La rete neonazistareclutava gli aderenti su TelegramL’inchiesta è nata a seguito di alcuni accertamenti che hanno rilevato diversi contatti tra alcuni dei vertici dell’organizzazione – che, nella sua versione più recente, veniva chiamata dai suoi componenti con il nome di ”e Nuova Alba” – con i leader di un’altra associazione sovversiva di stampo negazionista e suprematista denominata ”Ordine di Hagal”, attiva sul territorio nazionale e disarticolata a fine 2022 dalla Digos di Napoli.