Premier League 2024 2025 | vincono Chelsea e Manchester City al Liverpool non basta Salah

Tanti gol ed emozioni negli incontri validi per la quattordicesima giornata diandati in scena nella serata di mercoledì 4 dicembre. Spicca la vittoria del, che travolge con un netto 5-1 il Southampton, sempre più fanalino di coda del campionato. Al vantaggio di Disasi aveva risposto Aribo, ma i Blues poi trovano il secondo e il terzo gol con Madueke e Nkunku. Nella ripresa, complice la superiorità numerica, arrivano anche le reti di Palmer e Sancho.Torna a sorridere il, che cala il tris contro il Nottingham e sale a quota 26 punti. A prendersi la scena è Kevin De Bruyne, che prima serve a Bernardo Silva l’assist dell’1-0 e poi trova il gol del raddoppio. Nella ripresa, invece, a chiudere i giochi ci pensa Doku. Netto successo per l’Everton, che asfalta i Wolves per 4-0 nello scontro salvezza di Goodison Park: a segno Young e Mangala, oltre a due autogol di Dawson.