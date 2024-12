Quifinanza.it - Perché è caduto il governo in Francia? I nodi economici e welfare

Dopo l’annuncio, la conferma. Ilindi Michael Barnier èdopo solo tre mesi con una mozione di sfiducia dell’Assemblée Nationale presentata dall’estrema destra di Marine Le Pen. A sfavore del presidente hanno votato 331 deputati su 574, evento questo che non si verificava indal 1962 quando ad essere sfiduciato era stato ildi Georges Pompidou. Così come riferito dai media francesi, il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron vorrebbe ora accelerare la nomina di un nuovo premier in vista dell’incontro con il neo eletto inquilino della Casa Bianca Donald Trump, che sarà a Parigi per la riapertura di Notre Dame. Già due i nomi che circolano, quello del ministro della Difesa, Sébastien Lecornu e del leader centrista François Bayrou. Fondamentale sarà la scelta in tal senso di Le Pen che vanta ben 143 deputati.