Oasport.it - Pallamano, la long list dei convocati dell’Italia per i Mondiali: definito il cammino degli azzurri

L’Italia parteciperà ai2025 dimaschile, che andranno in scena tra Croazia, Danimarca e Norvegia dal 14 gennaio al 2 febbraio. La nostra Nazionale parteciperà alla rassegna iridata per la seconda volta nella storia e cercherà di mettersi in bella mostra: un nuovo corso è iniziato, glihanno davvero svoltato dopo tanti anni difficili e ora si cerca di guardare sempre più in alto. I ragazzi del CT Riccardo Trillini esordiranno il 14 gennaio a Herning (Danimarca) contro la Tunisia, due giorni dopo incroceranno l’Algeria e poi il 18 gennaio sfideranno i padroni di casa, Campioni Olimpici a Parigi 2024 e Campioni del Mondo nel 2019, 2021, 2023.Le prime tre classificate di ogni girone si qualificheranno al main round, portando con sé i punti ottenuti contro le dirette avversarie nella prima fase.