Mia figlia non mi sopporta più Antonella Clerici l’annuncio in diretta sorprende il pubblico

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella giornata del 4 novembreè stata protagonista di una nuova puntata di È sempre mezzogiorno. E tra i temi trattati c’è anche stato quello relativo allaMaelle, infatti ha voluto confidare al suocosa succede tra lei e la ragazza in questo periodo. E ha detto una frase eloquente, che ha sorpreso tutti i telespettatori in ascolto.Durante l’appuntamento con, c’era anche Angela Frenda, direttrice del magazine Cook. La conduttrice ha svelato una sorta di segreto natalizio, infatti ogni anno quando arriva questo momento è solita fare qualcosa che invece allaMaelle non piace particolarmente. E vediamo cosa ha raccontato nelle scorse ore.Leggi anche: “Ho un annuncio”., decisione su È sempre mezzogiorno, la confessione sullaMaelle: “Perché non mipiù”ha affermato che adora i film di Natale: “Lo sai che io sono malata dei film di Natale? Io vedo tutti i film di Natale, dove ce n’è uno lo guardo”.