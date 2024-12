Lapresse.it - Maternità, per 4 donne su 10 è ostacolo sul lavoro

Leggi su Lapresse.it

Il 39,6% dellesenza figli di età compresa tra i 18 e i 49 anni considera laun– se non una minaccia – alla permanenza o all’ingresso nel mercato del(contro il 27,4% degli uomini). È uno dei tanti aspetti trattati nel Rapporto Plus 2023 dell’Inapp (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche), basato sui dati della decima edizione dell’Indagine Plus svolta su un campione di 45mila individui (lo scorso ottobre è stata lanciata l’undicesima edizione).Abbassando la fascia di età, si sottolinea nel Rapporto, la preoccupazione aumenta: una donna su due (il 49,9%) tra i 18 e i 24 anni considera il diventare madre uno svantaggio per il. Le cose non cambiano molto per le madri con almeno un figlio: il 30,5% di queste considera una ulteriore gravidanza un limite alle opportunità lavorative (contro il 12,1% dei padri).