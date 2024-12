Ilgiorno.it - L’università entra in carcere a Bollate: un’aula per studenti-detenuti, come funzionerà

Leggi su Ilgiorno.it

multimediale neldi, una finestra per 105che ora possono collegarsi in diretta alla loro università, iscriversi agli esami (che resteranno in presenza), vedere i risultati in autonomia, consultare i materiali in biblioteca o le video-lezioni e restare al passo con la tecnologia. Undici le postazioni che danno accesso alle piattaforme dei tre atenei coinvolti nel progetto con i loro poli universitari penitenziari: Bicocca, capofila e “motore“ dell’iniziativa, Statale e Bocconi. Attraverso un collegamento filtrato potranno usufruire dei servizi didattici e di segreteria in sicurezza, senza dover passare necessariamente da un intermediario. Che però non viene meno: le relazioni umane con tutor e docenti cheno nella casa circondariale restano cli.