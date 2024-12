Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di mercoledì 4 dicembre

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024. Ariete Situazione astrale agitata, ma in modo piacevole, siete pieni di entusiasmo, idee, progetti. Luna in aspetto conflittuale non ostacola la riuscita nel settore pratico, conferma anzi il vostro successo professionale e affaristico. Tutti gli scambi che avvengono sotto la protezione di Sole-Saturno allargano il raggio d'azione e daranno frutti nel futuro. Programmate un viaggio con il vostro amore, che si sente da voi trascurato. Toro Un giorno quasi perfetto. Dobbiamo dire “quasi” a causa di Marte che può mettere in agitazione l'ambiente del lavoro e anche la famiglia quando Luna andrà in Acquario.