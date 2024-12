Lanazione.it - “L’arte accessibile a tutti”, a Pisa la piazza inclusiva

, 4 dicembre 2024 – “La spiritualità dei nostri luoghi deve essere trasmessa a tutte le persone di questo mondo, nessuno escluso”. Per la Giornata della Disabilità 2024, l’Opera della Primaziale (Opa) ha ribadito l’intenzione di rendere ladei Miracoli sempre più accogliente e aperta a. Un tema che sta particolarmente a cuore al presidente dell’Opa, Andrea Maestrelli, che da oltre un anno è impegnato a portare avanti il “cantiere dell’accessibilità didel Duomo”, che mira a rendere il sito patrimonio Unesco interamente inclusivo. E per farlo si sono messi, davvero,all’opera con una task force di esperti. A cominciare dall’architetto Marco Mariotti che ha censito centimetro per centimetroi punti di impedimento per accedere ai monumenti della, suggerendo una serie di modifiche che saranno tradotte in un cronoprogramma del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche.