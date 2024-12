Lanotiziagiornale.it - “La legge Calderoli resta in piedi. E quindi anche il referendum”: parla il costituzionalista Villone

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il popolo e la nazione sono unità non frammentabili. Esiste una sola nazione così come vi è solo un popolo italiano, senza che siano configurabili ‘’popoli regionali’’. È quanto sinelle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale depositata ieri dopo i ricorsi di Toscana, Puglia, Campania, Sardegna allasull’Autonomia differenziata. Massimo, professore emerito di Diritto costituzionale nell’Università “Federico II” di Napoli, che ne pensa?“Ne penso tutto il bene possibile. Lo slogan leghista è quello dei popoli regionali: padano, veneto. Zaia ogni giornodel popolo veneto che è andato a votare ‘sotto la pioggia’ per ildel 2017”.La Consulta dice che vi sono alcune funzioni non trasferibili. “No, non dice che non sono trasferibili in assoluto ma dice due cose.