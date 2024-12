Sport.periodicodaily.com - Inter vs Parma: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I nerazzurri vanno a caccia del Napoli capolista, ma i ducali vogliono fermare un’altra big.vssi giocherà venerdì 6 dicembre 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREDopo l’annullamento dell’ultimo match di campionato con la Fiorentina, i nerazzurri si preparano a questa sfida nelle migliori condizioni possibili. Per la squadra di Inzaghi, terza in classifica con 28 punti, c’è la possibilità di riportarsi a ridosso del Napoli capolista distante quattro punti, seppure virtuali. I ducali si presentano in quel di Milano forti del netto e convincente successo casalingo contro la Lazio nell’ultima uscita. I biancocelesti non sono stati l’unico avversario di rango fermati dalla squadra di Pecchia che ha imposto lo stop anche a Juventus, Fiorentina e Milan.